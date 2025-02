Bonn (ots) -Während Deutschland an die Wahlurne tritt, richten sich die Blicke der internationalen Partner gespannt nach Berlin. Eine Bundestagswahl in unsicheren Zeiten: Donald Trump fordert die transatlantische Sicherheitsordnung offen heraus und nähert sich in der Ukraine-Frage den Positionen Moskaus an, Frankreich drängt auf mehr europäische Souveränität, Polen fordert verstärkte Aufrüstung - und die EU sucht nach klarer Führung.Welche Auswirkungen werden die Wahlen auf das Verhältnis zu Washington und Brüssel haben? Welche Rolle könnte Deutschland unter einer neuen Koalition in Europa einnehmen? Wie reagieren die internationalen Partner auf einen möglichen Kanzler Scholz oder Merz? Und was erwarten Frankreich und Polen von einer künftigen Bundesregierung - insbesondere mit Blick auf die Ukraine-Politik?Der Internationale Frühschoppen diskutiert am Tag der Bundestagswahl über die internationalen Erwartungen an Deutschland und die Herausforderungen einer neuen Regierung.Anke Plättner diskutiert mit:- Chris Reiter, amerikanisch-deutscher Journalist, Bloomberg News- Elisabeth Cadot, französische Journalistin und Autorin- Katrin Pribyl, Brüssel-Korrespondentin für verschiedene deutsche Tageszeitungen- Bartosz Dudek, Leiter der Polen-Redaktion, Deutsche WellePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5976176