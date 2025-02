Zafarabad, Usbekistan (ots/PRNewswire) -Shanghai Electric liefert digitales 220-kV-Umspannwerk Zafarabad in der Provinz Jizzakh und setzt damit einen bedeutenden Meilenstein in seinem Engagement für die Verbesserung der Strominfrastruktur und die Förderung der digitalen Transformation im EnergiesektorDas digitale 220-kV-Umspannwerk Zafarabad ist das erste digitale Umspannwerk Usbekistans und wurde von Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group_en/) (SEHK:2727, SSE:601727) gebaut, erfolgreich fertiggestellt und in Betrieb genommen. Das hochmoderne Umspannwerk in der Provinz Jizzakh ist rund 75.000 Quadratmeter groß und soll die Stromversorgung im Osten Usbekistans erheblich verbessern.Seit mehr als zwei Jahrzehnten kämpft Usbekistan mit ständigen Engpässen bei der Versorgung mit Erdgas und Strom, sodass ein großer Teil der Bevölkerung auf traditionelle Öfen und improvisierte Heizmethoden angewiesen ist, um die strengen Wintermonate zu überstehen. Nach der Fertigstellung wird das digitale Umspannwerk Zafarabad eine Schlüsselrolle bei der Stärkung des Stromnetzes der Region und der Verbesserung der Energieverteilung in Usbekistan spielen. Die neue Anlage verfügt über eine Kapazität von 400 Megawatt und wird die Stromversorgung der Region Jizzakh effektiv verdoppeln, wodurch die Stabilität der Stromversorgung für nahe gelegene Industrieunternehmen und Wohngebiete sichergestellt wird.Fortschrittliche Technologie für optimale LeistungDas Umspannwerk verfügt über zwei 250-MVA-Autotransformatoren, die von Shanghai Electric entwickelt und hergestellt wurden und die Spannung von 220 kV des übergeordneten Stromnetzes auf 110 kV für die lokale Verteilung herabsetzen. Damit wird die Provinz Jizzakh mit zuverlässiger, qualitativ hochwertiger Elektrizität versorgt, die den wachsenden Strombedarf in dieser sich rasch entwickelnden Region deckt.Eine der wichtigsten Neuerungen des Zafarabad-Projekts ist die Einführung eines vollständig digitalisierten Systems, das die Effizienz und Sicherheit des Umspannwerksbetriebs erheblich verbessern wird. Das Umspannwerk ist mit modernen Überwachungs- und Datenerfassungssystemen ausgestattet, die den Bedarf an Wartungspersonal vor Ort verringern und die Betriebssicherheit erhöhen. Im Notfall können die Echtzeit-Überwachungsfunktionen des Systems Fehler schnell lokalisieren und die Stromlast anpassen, um Unterbrechungen zu vermeiden.Ein Musterbeispiel für die Kompetenz von Shanghai ElectricShanghai Electric wurde im Oktober 2021 vom Nationalen Stromnetz Usbekistans mit dem schlüsselfertigen Projekt beauftragt. Das Projektteam von Shanghai Electric, das das erste digitale Umspannwerk in Usbekistan errichtete, meisterte zahlreiche Herausforderungen, darunter die Zusammenarbeit mit mehreren Parteien, Sprachbarrieren und technische Fehlerbehebung. Das Team hat nicht nur die Projektkonfigurationen optimiert, sondern auch eine gründliche Schulung durchgeführt. Während der Bauarbeiten koordinierten sie die Arbeit der chinesischen und usbekischen Teams und sorgten für die rechtzeitige Fertigstellung der Hauptinfrastruktur des Projekts, während gleichzeitig ein bemerkenswerter dreijähriger unfallfreier Betrieb erreicht wurde.Weitere Informationen finden Sie unter: www.shanghai-electric.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/digitalisierung-der-stromversorgung-usbekistans-erstes-digitales-umspannwerk-erfolgreich-fertiggestellt-302382279.htmlPressekontakt:Jin Shen,shenjin@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136165/5976248