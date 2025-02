NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen sind am Freitag unter Druck geblieben. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,91 Prozent schwächer bei 43.775 Punkten. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 sank um 0,30 Prozent auf 22.002 Zähler. Für den breit aufgestellten S&P 500 ging es um 0,41 Prozent auf 6.092 Zähler nach unten. Stimmungsdaten aus der Industrie und dem Service-Sektor fielen unterschiedlich aus und boten keine Orientierung. Auf Wochensicht stehen damit alle drei Indizes im Minus.

Am Markt hieß es, Anleger setzten zum Wochenschluss weiter verstärkt auf Aktien aus anderen Weltregionen wie etwa Asien oder Europa, wo sich die Kurse derzeit besser entwickeln und Aktien als günstiger bewertet gelten. Vor allem Technologiewerte in China waren am Freitag gefragt. "Mit DeepSeek hat das Reich der Mitte seine hohe Leistungsfähigkeit in diesem Bereich in Erinnerung gebracht", schrieb Eckhard Schulte vom Vermögensverwalter MainSky Asset Management. Er sieht dort im Vergleich zu US-Technologiewerten immer noch eine recht große Bewertungslücke./ajx/he

