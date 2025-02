Washington (ots) -Der Stellvertreter Donald Trumps will den - seit Jahrzehnten dankenswerterweise enormen - Beitrag der USA zur Sicherheit der Bundesrepublik daran knüpfen, dass eine kommende Regierung die Gesellschaft "in die richtige Richtung" lenkt. Schließlich - jetzt kommt der Gag - basiere die Nato auf gemeinsamen Werten.Ein Gag, denn Vance traut in Deutschland die Richtung und die gemeinsamen Werte bekanntlich der AfD zu. Einer so unpatriotischen wie antiamerikanischen Partei, die sich permanent beim russischen Kriegstreiber Wladimir Putin anbiedert und deren Spitzen Amerikas Militärpräsenz verteufeln.Wer hier nach Logik sucht, weil er nüchtern auf Notwendigkeit und tatsächliche Wertebasis der Nato blickt oder dessen, was mal der freie Westen hieß, wer sich gar als Transatlantiker versteht, wird vergeblich suchen. Es geht nicht um Logik. Verwirren, Verunsichern, Spalten, Destabilisieren - das zählt bei Vance und Amerikas schrecklichen neuen Freunden.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5976383