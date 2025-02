New York - Die New Yorker Börsen sind am Freitag unter Druck geblieben. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte in der ersten Handelsstunde 0,78 Prozent schwächer bei 43.830 Punkten. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 sank um 0,26 Prozent auf 22.010 Zähler. Für den breit aufgestellten S&P 500 ging es um 0,36 Prozent auf 6.095 Zähler nach unten. Auf Wochensicht stehen damit alle drei Indizes im Minus. Stimmungsdaten aus der Industrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...