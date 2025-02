DJ WOCHENVORSCHAU/3. bis 9. März (10. KW)

=== M O N T A G, 3. März 2025 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Februar *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Februar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar *** 13:30 DE/Deutsche Telekom AG, Pressekonferenz bei MWC Barcelona 2025 Thema: "Shaping Technology for All" *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 16:00 US/Bauausgaben Januar *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar *** 16:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei 18. Finanzplatztag der Börsen-Zeitung - KR/Börsenfeiertag Südkorea D I E N S T A G, 4. März 2025 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Continental AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 12:30 Analystenkonferenz) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 18:00 DE/Freenet AG, vorläufiges Jahresergebnis *** - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der Fredericksburg Regional Alliance *** - CN/Nationaler Volkskongress Chinas, Pressekonferenz M I T T W O C H, 5. März 2025 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Februar *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Jahresergebnis (08:30 BI-PK; 11:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Schaeffler AG, Jahresergebnis (12:00 Analystenkonferenz) *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Februar *** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 10:00 DE/Freenet AG, Telefonkonferenz zum Jahresergebnis *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Februar *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Euroraum Januar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Januar *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Federal Reserve, Beige Book 21:00 CH/Logitech International SA, Investorentag, Strategie-Update *** - CN/Eröffnung des Nationalen Volkskongresses Chinas D O N N E R S T A G, 6. März 2025 *** 06:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (11:30 BI-PK) *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis (12:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis 07:00 DE/Aareal Bank AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 07:15 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, Jahresergebnis 07:30 DE/Dürr AG, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/GFT Technologies SE, vorläufiges Jahresergebnis 07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Dezember *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar *** 12:00 TU/Türkische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Handelsbilanz Januar *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone *** 18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q F R E I T A G, 7. März 2025 *** 08:00 DE/Auftragseingang Januar *** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Januar *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar *** CN/Außenhandel Januar S O N N T A G, 9. März 2025 *** CN/Erzeugerpreise Februar ===

