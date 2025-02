Berlin (ots) -Es wird ein Wahl-Krimi wie Deutschland ihn noch nicht erlebt hat.Noch nie waren so viele Wähler vor der Stimmabgabe unentschlossen. Noch nie ging es für so viele Parteien um alles oder nichts.Glaubt man den Umfragen, wird es dramatisch knapp. FDP und BSW müssen um den Einzug in den Bundestag bangen, die Linke erlebt einen späten Aufschwung. Der Wahlsieger scheint klar, aber welche Mehrheiten werden sich ergeben, welche Koalitionen werden möglich sein?Am kommenden Wahlsonntag, 23. Februar 2025, berichtet WELT TV von 7.00 bis 0.00 Uhr live rund um alle Entwicklungen der Bundestagswahl.Von 16.00 bis 21.00 sendet WELT TV eine Sondersendung "Deutschland hat die Wahl": Live im Berliner Studio ordnen die WELT-Moderatoren Tatjana Ohm und Carsten Hädler die aktuellsten Entwicklungen ein, präsentieren und analysieren mit Reporter und Gästen die Zahlen und Ergebnisse. Zu Gast im Studio: die WELT-Journalisten Anna Schneider und Robin Alexander sowie der Publizist Hans-Ulrich Jörges.Im direkten Anschluss um 21:00 Uhr: Das WELT TALK Spezial mit WELT-Chefredakteur Jan Philipp Burgard. Seinen Fragen stellen sich im Studio unter anderen Dorothee Bär (CSU), Wolfgang Kubicki (FDP) und Tino Chrupalla (AfD).Von 22:00 bis 00:00 Uhr folgt der zweite Teil der Wahl-Sonderberichterstattung: Im Studio begrüßen Marie Droste und Carsten Hädler die Publizistin Nena Brockhaus und den Politikberater Julius van de Laar.Noch nie konnten kleine Verschiebungen so viel verändern. WELT TV berichtet live den ganzen Tag über die Schicksalswahl .Pressekontakt:Judith RothDirector Communications WELT-Gruppe+49 (0) 30 2591 77608judith.roth@axelspringer.comMoritz SchudnagiesCommunications Manager WELT-Gruppe+49 (0) 151 1685 1159moritz.schudnagies@axelspringer.comOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5976405