Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag klar zugelegt und damit eine weitere Börsenwoche im Plus abgeschlossen. Der Leitindex SMI überschritt wieder die Marke von 12'900 Punkten und näherte sich seinem Allzeithoch bis auf knapp 50 Punkte an. Nach oben gezogen wurden die Indizes dabei von kräftigen Kursgewinnen des Börsenschwergewichts Nestlé. Insgesamt hätten sich die Anleger vor der Bundestagswahl in Deutschland am Sonntag allerdings ...

