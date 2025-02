Die Unilever-Aktie zeigte am Freitag im Londoner Handel eine volatile Entwicklung. Nach einem Handelsstart bei 43,66 GBP bewegte sich der Kurs im Tagesverlauf in einer engen Spanne zwischen 43,55 und 43,88 GBP. Bis zum Nachmittag verzeichnete die Aktie einen leichten Rückgang von 0,3 Prozent auf 43,66 GBP. Das Handelsvolumen belief sich auf mehr als 1,4 Millionen gehandelte Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 50,34 GBP, das im September 2024 erreicht wurde, liegt der aktuelle Kurs etwa 15 Prozent niedriger. Vom 52-Wochen-Tief bei 37,30 GBP aus dem April 2024 hat sich die Aktie jedoch deutlich erholt.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Die Dividendenperspektiven für Unilever-Aktionäre gestalten sich positiv. Während im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 GBP ausgeschüttet wurde, erwarten Analysten für das kommende Jahr eine Erhöhung auf 1,90 EUR je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 48,67 GBP, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 3,14 EUR je Aktie, was die optimistische Einschätzung der künftigen Geschäftsentwicklung unterstreicht.

