BERLIN (dpa-AFX) - Die U-Bahnen, Trams und Busse in Berlin können nach dem Warnstreik bei der BVG wieder weitgehend wie gewohnt durch die Stadt fahren. Mit Ende der zweitägigen Aktion um 3.00 Uhr sei der Nahverkehr wieder zum normalen Ablauf zurückgekehrt, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe mit. Die Gewerkschaft Verdi hatte den Nahverkehr in der Hauptstadt am Donnerstag und Freitag weitgehend lahmgelegt. Es war der längste Ausstand in der laufenden Tarifrunde für rund 16.000 Beschäftigte. Das jüngste Angebot der Arbeitgeberseite lehnt Verdi ab - stattdessen droht die Gewrkschaft mit einem unbefristeten Streik nach dem 21. März. Die nächsten Verhandlungen zwischen beiden Seiten sind für kommenden Mittwoch angesetzt./wim/DP/zb