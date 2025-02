WASHINGTON/WIEN/PARIS/PRAG (dpa-AFX) - Nach der Bundestagswahl treffen die ersten Glückwünsche aus dem Ausland in Berlin ein. Vor allem aus dem rechten und konservativen Lager kommen Grüße an die Wahlsieger von der Union und die deutlich erstarkte AfD.

So zeigte sich US-Präsident Donald Trump erfreut über das Ergebnis der Bundestagswahl. "Es sieht so aus, als hätte die konservative Partei in Deutschland die mit Spannung erwartete Wahl gewonnen", schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social in Großbuchstaben. Ähnlich wie in den USA hätten die Menschen in Deutschland genug von der "Agenda ohne gesunden Menschenverstand" - vor allem in den Bereichen Energie und Einwanderung, so der Republikaner. Es sei ein "großartiger Tag für Deutschland und für die Vereinigten Staaten". Er schrieb: "Herzlichen Glückwunsch an alle - viele weitere Siege werden folgen!"

Österreichs Rechtspopulisten gratulieren der AfD



Aus dem Nachbarland Österreich gratulierte der Chef der rechtspopulistischen FPÖ, Herbert Kickl, der AfD zum Wahlergebnis. "In der Brandmauer der Einheitsparteien, die in Wahrheit eine Angstmauer vor dem Willen der Bevölkerung und vor demokratischer Veränderung ist, klafft seit heute ein riesiges Loch", erklärte er. Die Menschen wollten "nicht mehr länger Bevormundung, illegale Masseneinwanderung, daraus folgenden islamistischen Terror und Sicherheitschaos, Klimakommunismus und Wohlstandszerstörung ertragen." Kickls FPÖ war bei den Wahlen in Österreich im September 2024 mit gut 26 Prozent stärkste Partei geworden. Koalitionsverhandlungen scheiterten aber bisher.

Glückwünsche erhielt die AfD auch von dem prominenten französischen Rechtsextremen Éric Zemmour. "Was für ein schöner Wahlerfolg!", schrieb Zemmour auf der Plattform X. Er selbst sei in Berlin "an der Seite von Alice Weidel". Zemmour veröffentlichte dazu ein Video, in dem er der AfD-Chefin die Hand schüttelte und beide lachten. "Die Welle der Freiheit und der Identität wächst im ganzen Westen weiter", schrieb Zemmour. "Frankreich wird folgen!"

Macron gratuliert Merz und versichert Scholz seine Freundschaft

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach nach eigenen Angaben am Abend mit Wahlsieger Friedrich Merz und gratulierte ihm, wie er auf X schrieb. Er habe sich auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgetauscht und ihm seine Freundschaft bekundet. "Wir sind mehr denn je entschlossen, gemeinsam Großes für Frankreich und Deutschland zu leisten und auf ein starkes und souveränes Europa hinzuarbeiten."

Der britische Premier Keir Starmer sendete Gratulationen an Merz und die Unionsparteien zum Wahlergebnis ebenfalls über X. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Regierung, um unsere bereits starken Beziehungen zu vertiefen, unsere gemeinsame Sicherheit zu verbessern und Wachstum für unsere beiden Länder zu schaffen", teilte er mit.

Konservative Regierungen freuen sich über Wahlsieg der Union

Glückwünsche gab es für Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz auch aus Tschechien. "Herzlichen Glückwunsch", schrieb der liberalkonservative Regierungschef Petr Fiala auf Deutsch auf der Plattform X. Er wünsche Merz "viel Kraft und Erfolg" bei der Bildung der nächsten Bundesregierung. Gemeinsam könne man die tschechisch-deutsche Zusammenarbeit weiter vertiefen und an einem starken Europa arbeiten. Fiala, der seit Ende 2021 an der Spitze einer Koalition steht, muss sich im Herbst selbst einer Parlamentswahl stellen.

Rumäniens Ministerpräsident Marcel Ciolacu schrieb bei X: "Gute Nachrichten aus Deutschland. Ich gratuliere Friedrich Merz zum Sieg bei den Parlamentswahlen und freue mich auf die Fortsetzung der hervorragenden Zusammenarbeit mit Rumäniens wichtigstem Handelspartner."

Aus Israel sendete Außenminister Gideon Saar Glückwünsche an die Union. "Ich gratuliere Friedrich Merz zu seinem Wahlsieg", schrieb er über einem gemeinsamen Foto auf X. "Ich bin überzeugt, dass Sie als Freund Israels die Beziehungen zwischen den Deutschen und Israelis stärken und vertiefen werden. Wir freuen uns auf Ihren ersten Besuch als Bundeskanzler in Jerusalem."

"Ein starkes Deutschland ist unerlässlich für ein starkes Europa"

Auch der konservative finnische Ministerpräsident Petteri Orpo gratulierte Merz. "Herzlichen Glückwunsch an meinen Freund Friedrich Merz zum Wahlsieg heute Abend!", schrieb er auf X. "Ein starkes Deutschland ist unerlässlich für ein starkes Europa. Gemeinsam müssen wir unsere Sicherheit stärken, die Ukraine unterstützen und unsere Wirtschaft ankurbeln. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit."

Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenkovic schrieb bei Facebook: "Herzlichen Glückwunsch an Friedrich Merz und Markus Söder zum überzeugenden Sieg bei den Bundestagswahlen. Wir hoffen auf eine baldige Bildung der neuen Bundesregierung, mit der wir zusammenarbeiten werden, um die Beziehungen zu stärken und die gemeinsamen Herausforderungen (...) zu meistern."

Doch auch aus anderen politischen Lagern erhielt Merz erste Grüße. "Herzlichen Glückwunsch Friedrich Merz zum Wahlerfolg und Regierungsauftrag!", schrieb Norwegens sozialdemokratischer Ministerpräsident Jonas Gahr Støre auf X. "Deutschland ist Norwegens wichtigster Partner in Europa. Gemeinsame Werte einen uns in schwierigen Zeiten. Ich freue mich darauf, unsere Zusammenarbeit weiter zu stärken."/nau/DP/zb