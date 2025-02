KASSEL (dpa-AFX) - 'Hessische/Niedersächsische Allgemeine' zu Bundestagswahl

Die Erwartungen an den kommenden Kanzler, der aller Voraussicht nach Friedrich Merz heißen wird, sind wolkenkratzerhoch. Viel zu viel ist in der Vergangenheit liegengeblieben, auch darum sind es gegenwärtig so schwere Zeiten. Und es werden harte Jahre der Bewährung im Kanzleramt werden, denn der Wahlgewinner und seine künftige Koalition sind geradezu gezwungen, all die vielen unerledigten Aufgaben zu meistern. Falls das schiefgeht, würde der Montag nach der nächsten Bundestagswahl unerträglich werden. Der Erfolg des Friedrich Merz ist für Deutschland ohne Alternative, denn man kann gewiss sein, die Feinde der Demokratie lauern von nun an im Vorhof der Macht auf sein Scheitern. Schon deshalb sollte man ihm viel Glück wünschen. Er kann es brauchen./yyzz/DP/zb