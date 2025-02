Die indische Rupie gibt in der frühen europäischen Sitzung am Montag nach. - Andauernde Verkäufe von inländischen Aktien durch ausländische Investoren belasten die INR. - Händler bereiten sich auf den Chicago Fed National Activity Index für Januar vor, der später am Montag veröffentlicht wird. - Die indische Rupie (INR) schwächt sich am Montag. ...

