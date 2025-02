Der niederländische Technologiekonzern Prosus hat eine wegweisende Vereinbarung zur Übernahme des Essenslieferdienstes Just Eat Takeaway.com für 4,1 Milliarden Euro getroffen. Der Kaufpreis von 20,30 Euro je Aktie bedeutet einen beachtlichen Aufschlag von 63 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Diese strategische Übernahme ermöglicht es Prosus, seine Position im europäischen Lebensmittelliefermarkt erheblich zu stärken. Just Eat Takeaway.com, in Deutschland vor allem durch die Marke Lieferando bekannt, wird seine etablierten Markennamen beibehalten. Die Führungsgremien beider Unternehmen haben der Transaktion bereits einstimmig zugestimmt.

Strategische Expansion im Liefermarkt

Mit dieser Akquisition baut Prosus sein bereits umfangreiches Portfolio im Bereich der Essenslieferungen weiter aus. Das Unternehmen plant, seine fortschrittlichen KI-Fähigkeiten und technologischen Innovationen zu nutzen, um das Wachstum von Just Eat Takeaway.com zu beschleunigen. Der Lieferdienst ist in 17 internationalen Märkten aktiv und verbindet mehr als 61 Millionen Kunden mit über 356.000 lokalen Partnern. Durch die Integration soll insbesondere die Effizienz der Logistik optimiert und das Kundenerlebnis verbessert werden. Diese Übernahme positioniert die vereinten Unternehmen als einen der führenden globalen Akteure im Bereich der Lebensmittellieferung.

Anzeige

Prosus Registered (N)-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Prosus Registered (N)-Analyse vom 24. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Prosus Registered (N)-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Prosus Registered (N)-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Prosus Registered (N): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...