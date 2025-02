PARIS, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProductLife Group (PLG), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen in den Bereichen Regulierung, Wissenschaft, Compliance und digitale Transformation für die Life-Sciences-Branche, gibt erfreut die Übernahme von HERAX Life Science, einer führenden dänischen Unternehmens- und Technologieberatungsgesellschaft, bekannt, die maßgeschneiderte Dienstleistungen und Lösungen für die Life-Sciences-Branche anbietet.

HERAX Life Science wurde 2009 in Kopenhagen gegründet und hat sich als hochspezialisierte Unternehmens- und IT-Beratung etabliert. Wir unterstützen Life-Science-Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer F&E-Aktivitäten, der Auswahl und Bereitstellung von Technologielösungen sowie der Optimierung von Geschäftsprozessen im Rahmen der klinischen Entwicklung. In Zusammenarbeit mit einem Team aus Branchenexperten nutzt HERAX Life Science Methoden, tiefes Prozessverständnis und Technologie, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre F&E-Anstrengungen zu verbessern und bessere Ergebnisse zu erzielen. Durch diese Übernahme kooperieren HERAX Life Science und PLG im gemeinsamen Bestreben, die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen, klinische Studien zu rationalisieren und höchste Sicherheits- und Compliance-Standards zu gewährleisten.

Während PLG seit der Übernahme von Pharma IT im Jahr 2022 bereits eine starke Präsenz in den nordischen Ländern aufbauen konnte, stellt diese neue Allianz für PLG einen strategisch wichtigen Schritt dar, eine vollständig integrierte regionale und globale Plattform aufzubauen.

Allan Bech Thomsen, CEO von HERAX Life Science, fügt hinzu: "Die Zusammenarbeit mit PLG ist ein strategischer Schritt für das Unternehmen, dessen Mitarbeiter und Kunden. Mit PLG als unserem Katalysator können wir unsere internationale Expansion beschleunigen. Wir werden unseren Boutique-Ansatz dazu nutzen, lokale und internationale Kunden mit effektiver Beratung und transformativen digitalen Diensten, die sich auf GxP-regulierte Bereiche der Life Sciences spezialisiert haben, besser zu unterstützen. Um den anhaltenden Erfolg von HERAX Life Science zu gewährleisten und gleichzeitig unsere gemeinsamen Ziele und Werte zu teilen, ist PLG die perfekte Ergänzung."

Xavier Duburcq, CEO von PLG, kommentiert: "Die Übernahme von HERAX ist ein wichtiger Schritt, um unser Fachwissen zu erweitern und die digitale Transformation für die globalen Kunden PLG zu beschleunigen. Dank diesem Zusammenschluss mit HERAX Life Sciences verfügen wir nun über ein Team von 300 erfahrenen Daten- und Technologieexperten, die sich mit Fragen zu Zulassung, Qualität, Sicherheit, Klinik, Labor und anderen kritischen Bereichen entlang der F&E-Wertschöpfungskette auskennen und maßgeschneiderte Lösungen bieten, die auf die Herausforderungen unserer Kunden abgestimmt sind. Das ist in Europa einzigartig."

Über die ProductLife Group:

Die ProductLife Group möchte Patienten den Zugang zu sicheren und wirksamen Gesundheitslösungen durch die Bereitstellung weltweiter Beratungs- und Outsourcing- Services während des gesamten Produktlebenszyklus erleichtern.

PLG bietet lokale Expertise mit globaler Reichweite in mehr als 150 Ländern und ist der strategische Referenzpartner der Life-Sciences-Branche für die Entwicklung, Markteinführung und das Lebenszyklusmanagement von Produktportfolios sowie die damit einhergehende geschäftliche und digitale Transformation.

PLG hat sich zum Ziel gesetzt, den Mehrwert für Teams und Kunden kontinuierlich zu verbessern und setzt dabei auf langfristige Partnerschaft, Innovation, Flexibilität und Kosteneffizienz.

Weitere Informationen finden Sie unter https://productlifegroup.com/

Über HERAX Life Science

HERAX Life Science ist eine spezialisierte Unternehmensberatungsgesellschaft für die Bereiche Life Science und IT, das Life-Science-Unternehmen bei der Digitalisierung und Optimierung ihrer Aktivitäten in der klinischen Entwicklung unterstützt. Das Unternehmen besteht aus einem vielfältigen Team aus Beratern mit fundierten Kenntnissen und umfassender Erfahrung in der Life-Science-Branche. Bei HERAX Life Science sind über 30 Berater tätig, die sich auf verschiedene F&E-Bereiche spezialisiert haben, sich gemeinsam dafür einsetzen, Projekte voranzutreiben und einen Mehrwert für die Initiativen ihrer Kunden schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unterhttps://herax.com/

