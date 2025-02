So startet der DAX am Montag nach der Bundestagswahl in den Handel - kann der deutsche Leitindex jetzt wieder steigen? Oder kommt die Korrektur? Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Patrizia und Delivery Hero. Die Hoffnung auf einen Politikwechsel in Deutschland gibt dem DAX am Montag neuen Schwung. Der deutsche Leitindex gewann nach der Eröffnung 0,5 Prozent auf 22.400 Punkte. In der Vorwoche hatte er nach zwischenzeitlichem Rekord von ...

