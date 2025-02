Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz der Stabilisierung zum Wochenschluss ist der Bund-Future technisch angeschlagen, denn der Versuch, die 21-Tage-Linie wieder zurückzuerobern, ist gescheitert, so die Analysten der Helaba.Indikatorseitig sei das Umfeld belastend. So stünden DMI und MACD auf Verkauf und auch der Stochastic sinke unterhalb seiner Signalline. Der RSI sei neutral zu werten. Unterstützungen würden sich bei 131,26, 131,00 und bei 130,28, dem Kontrakttief zeigen. Widerstände mache man bei 132,43 an der 21-Tage-Linie, bei 132,97 und der dort verlaufenden 55-Tage-Linie sowie bei 133,71 aus. (24.02.2025/alc/a/a) ...

