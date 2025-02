Berlin - Die Kandidatur von SPD-Chef Lars Klingbeil für den Fraktionsvorsitz im Bundestag erfährt Unterstützung des einflussreichen Seeheimer Kreises in der SPD.Das Ergebnis bei der Bundestagswahl sei "eine klare Niederlage, da gibt es nichts schön zu reden", sagte der Vorsitzende Dirk Wiese der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). "Umso wichtiger ist es jetzt, Verantwortung zu bündeln und geschlossen dafür zu arbeiten, dass die SPD wieder aufsteht. Dafür ist Lars Klingbeil der Richtige an der Spitze der Fraktion."Wiese, der auch Fraktionsvize ist und vor der Wahl die erneute Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz infrage gestellt hatte, ergänzte: "Es werden keine einfachen Tage und Wochen für die SPD." Das Ampel-Aus habe "mehr mit uns zu tun, als wir uns eingestanden haben". So habe die SPD Vertrauen verspielt "und bei vielen Menschen an Glaubwürdigkeit verloren", so Wiese.Er dankte dem bisherigen Fraktionschef Rolf Mützenich. "Rolf Mützenich hat unsere Fraktion in stürmischen Zeiten mit Umsicht, Mitmenschlichkeit und, wo nötig, klaren Ansagen geführt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar", sagte der Fraktionsvize.