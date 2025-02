Berlin - Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki will möglicherweise für den Parteivorsitz kandidieren."Ich bin heute Nacht von so vielen Menschen aus der Partei und von Unterstützern gebeten worden, die Führung der Partei zu übernehmen, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, im Mai zu kandidieren, um die Partei zusammenzuhalten und neu zu motivieren", sagte er der "Bild". Kubicki hatte zuvor erklärt, er wolle aus der Politik ausscheiden. Mit seiner Ankündigung nimmt er das nun zurück. Wie die "Bild" weiter schreibt, könnte es damit auf eine Gegenkandidatur mit der EU-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hinauslaufen.Diese zeigte sich offen, für den Parteivorsitz zu kandidieren: "Ich stehe voll und ganz hinter der FDP und werde dort in der Partei Verantwortung übernehmen, wo es notwendig ist und wo es gewünscht wird. Wichtig ist, dass wir geschlossen und mit klarem Kurs auftreten. Nach einem thematisch eher engeren Wahlkampf müssen wir uns thematisch dringend wieder verbreitern, beispielsweise um die Bürgerrechte", sagte Strack-Zimmermann der "Bild".