Hoofddorp, Niederlande (ots/PRNewswire) -Dank der von EZVIZ selbst entwickelten ColorFULL-Technologie müssen die H8x und H80x Dual keinen Scheinwerfer einschalten, um naturgetreue Details in einem dunklen Raum wiederherzustellen.EZVIZ, eine weltweit führende Marke im Bereich Smart-Home-Sicherheit mit starker interner Innovationskraft, frischt das Wissen der Menschen über Hochleistungskameras auf, indem sie ihre neueste EZVIZ ColorFULL-Kameraserie in Europa vorstellt, darunter die H8x (https://www.ezviz.com/product/h8x+2k%E2%81%BA/60814?srsltid=AfmBOoowzH-4iZLXY6xtWkh0vvfs0PCCpFjOE6Pxnr10C-WALnt3DVpk) und H80x Dual (https://www.ezviz.com/product/h80x+dual/61002?srsltid=AfmBOorSYjFTZRHDOcMxPGuPJDztmaUID6rmByNqqPRdBU0uOiHc4uG8). Die neuen Modelle, die die Wettbewerbsfähigkeit der renommierten EZVIZ-Schwenk- und Neigetechnik-Serie übernommen haben, erweitern die Grenzen der Rund-um-die-Uhr-Überwachung und beseitigen tote Winkel, die durch extrem schwache Lichtverhältnisse verursacht werden.Ohne zusätzliche Beleuchtung verarbeiten die H8x und H80x Dual Bilder mit extremer Lichtempfindlichkeit, um echte Farben im Dunkeln fast wie am Tag wiederzugeben. Die H8x zum Beispiel kombiniert eine große F1.0-Blende mit einem fortschrittlichen 1/1.8' CMOS-Sensor, um jederzeit scharfe, lebendige Bilder mit 2K+-Auflösung zu liefern. Für diejenigen, die 4K UHD genießen möchten, verdoppelt die H80x Dual das Sehvergnügen mit einem innovativen Dual-Objektiv-Setup.Im Vergleich zu herkömmlichen Farb-Nachtsichtmodellen sind die Kameras nicht mehr durch die Reichweite des eingebauten Scheinwerfers eingeschränkt. Beide Modelle integrieren KI-ISP und dynamische Belichtungstechnologie, um gleichmäßig belichtete Bilder von weit bis nah zu erzeugen und gleichzeitig Bewegungsunschärfe und Bildrauschen in der gesamten Szene stark zu reduzieren. Sie können entfernte Objekte ohne das Problem dunkler Ecken erkennen, Schilder und Nummernschilder ohne störende Lichtreflexionen lesen und Fehlalarme reduzieren, die durch Insekten verursacht werden, die vom Licht angezogen werden."Die ColorFULL-Serie markiert die 3.0-Ära der intelligenten Nachtsicht und bietet ein unübertroffenes visuelles Erlebnis, das vom Benutzer viel weniger Aufwand erfordert und in Anwendungsszenarien vielseitiger wird", so Stella Huang, Product Manager der Outdoor-Serie von EZVIZ. "Die Nutzer können nun den besten Standort auswählen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sie Nachbarn oder Wildtiere mit blendenden Scheinwerfern stören."H8x und H80x Dual sind ab sofort auf Amazon UK (https://www.amazon.co.uk/stores/EZVIZ/page/7028DE84-DB66-4FF3-81A3-B9D39A1A5931?ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto) erhältlich und markieren den Beginn des EZVIZ-Plans für die ColorFULL-Familie, die bald auch batteriebetriebene und 4G-kompatible Optionen umfassen wird. Die beiden Kameras, die zu den intelligentesten auf dem Markt gehören, verfügen über integrierte KI-Chips zur Erkennung von Personen und Fahrzeugen mit Auto-Zoom-Tracking-Funktion für komplexere Aktivitäten, wodurch sie sich ideal für weitläufige Bereiche wie Gärten, Einfahrten und Hinterhöfe eignen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2606018/EZVIZ_H8x___H80x_Dual_Euro_PR_Picture.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-neuen-colorfull-schwenk--und-neigekameras-von-ezviz-bringen-den-schutz-ihres-hauses-auf-ein-neues-leistungsniveau-damit-sie-sich-zu-jeder-tageszeit-sicher-fuhlen-konnen-302380102.htmlPressekontakt:Charlene Li,lixiaolan15@ezviz.comOriginal-Content von: EZVIZ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136046/5977250