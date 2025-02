München (ots) -50 Tage ohne Unterbrechung live: Die neue Staffel "Big Brother" startet heute mit dem Einzug der ersten zwölf Bewohnerinnen und Bewohner um 23:00 Uhr live auf Joyn. Ab 23:15 Uhr begleiten Melissa Khalaj, Elena Gruschka, Jochen Bendel und Jochen Schropp in "Big Brother - Der Einzug" das Geschehen zusätzlich live in SAT.1.Andriana (21, Offenbach am Main), Ulrike (41, Dortmund), Iris (28, Berlin), Florentina (27, Wien), Mariama (23, Bielefeld), Aurelia (28, Ulm), Nadiem (30, Bochum), Tino (31, Rügen), Dino (27, Eschweiler), Marvin (28, Berlin), Mika (23, Gladbeck) und Stefan (23, Innsbruck) begeben sich bei "Big Brother" unter 24-stündige Kameraüberwachung, um gesehen und gehört zu werden. Wie reagieren die unterschiedlichen Charaktere beim ersten Aufeinandertreffen auf ihre bis dato unbekannten Mitbewohnerinnen und Mitbewohner? Nach 50 Tagen kann nur Eine oder Einer mit dem Gewinn von 50.000 Euro nach Hause gehen.Jede Woche prominente ÜberraschungenWas die Wohngemeinschaft noch nicht weiß: Big Brother öffnet seinen Container 2025 regelmäßig für Besuch. Die Bewohnerinnen und Bewohner empfangen jede Woche einen Promi mit echter Reality-Erfahrung. Jeder Promi wird mehrere Tage im Container leben und den angehenden Reality-Stars mit Rat und Tat zur Seite stehen. Doch der Promi-Gast wird das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner auch maßgeblich beeinflussen können und somit die ein oder andere Strategie gehörig aufmischen.Als erster Promi-Gast zieht bereits morgen (Dienstag, 25. Februar 2025, um 19:15 Uhr in "Big Brother - Die Show", live auf sixx und auf Joyn) Reality-Ikone Matthias Mangiapane in den Container: "'Big Brother' war das erste Reality-Format, das ich als Jugendlicher geschaut habe. Ich habe mir damals immer nur gedacht: 'Wie können die so verrückt sein und da rein gehen?' Heute verdiene ich selbst mein Geld damit!"Kurz-Interviews mit allen Bewohnerinnen und Bewohnern, Fotomaterial und Informationen zur Sendung finden Sie auf der "Big Brother"-Presseseite unter https://presse.seven.one/bigbrother.Produziert wird "Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions."Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Montag, 24. Februar 2025, um 23:00 Uhr rund um die Uhr live auf Joyn und "Big Brother - Der Einzug" am Montag, 24. Februar 2025, um 23:15 Uhr, live auf Joyn und in SAT.1"Big Brother"-Tageszusammenfassungen ab Dienstag, 25. Februar 2025, montags bis freitags, ab 19:00 Uhr kostenlos streamen auf Joyn"Big Brother - Die Show" ab Dienstag, 25. Februar 2025, montags bis freitags, um 19:15 Uhr live auf Joyn und auf sixxHashtag zur Sendung: BigBrotherDEPressekontakt:Kevin Körber, Lisa WittkeTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129kevin.koerber@seven.onlisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191clarissa.schreiner@seven.oneJoynEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5977245