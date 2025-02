Die Volkswagen-Aktie verzeichnete am Montagvormittag einen deutlichen Aufwärtstrend an der XETRA-Börse. Der Kurs stieg um 1,8 Prozent auf 100,70 Euro, wobei das Tageshoch bei 100,75 Euro lag. Das Handelsvolumen belief sich auf 66.404 Aktien. Diese positive Entwicklung erfolgt trotz der herausfordernden Marktbedingungen, die sich in den jüngsten Quartalszahlen widerspiegeln. Im vergangenen Quartal musste der Automobilkonzern einen Gewinnrückgang hinnehmen - das Ergebnis je Aktie sank von 7,76 Euro auf 2,42 Euro, während der Umsatz mit 78,48 Milliarden Euro nahezu stabil blieb.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Die Experten bleiben dennoch verhalten optimistisch und prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 22,02 Euro je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 111,71 Euro, was ein deutliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Allerdings bleibt der Kurs derzeit noch weit unter seinem 52-Wochen-Hoch von 128,60 Euro. Die Dividendenausschüttung wird sich voraussichtlich auf 6,47 Euro belaufen, was einen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 9,06 Euro bedeutet.

