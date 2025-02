NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Just Eat Takeaway nach Zahlen sowie einer Übernahmeofferte durch die Internet-Beteiligungsholding Prosus auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Ein konkurrierendes Gebot für den Essenslieferdienst sei zwar möglich, doch die Führung von Just Eat begrüße die Prosus-Offerte, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Diese Offerte beinhalte immerhin eine mehr als 60-prozentige Prämie auf den letzten Schlusskurs von Just Eat. Mit Blick auf die vorab veröffentlichten Jahreszahlen von Just Eat lobte die Expertin die Profitabilitätsentwicklung. Für das mittelfristige Wachstum bleibt sie aber vorsichtig und verweist auf die gesenkten Investitionen sowie das anhaltend schwierige Konsumumfeld./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 02:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 02:28 / EST

NL0012015705