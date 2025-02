München (ots) -Die Magie in der Luft war deutlich spürbar: Ein grüner Teppich, prominente Gäste, und vier Junghexen auf einem fantastischen Abenteuer - genau die richtigen Zutaten für ein unvergessliches Erlebnis! Am gestrigen Sonntag verwandelten Ava Petsch, Cora Trube, Anna von Seld und Mary Tölle den Münchner mathäser Filmpalast in eine große, magische Hexenhütte für die Premiere von EIN MÄDCHEN NAMENS WILLOW.Zusammen mit Max Giermann, Golo Euler und Michael Ostrowski wurde ihnen vom Publikum ein begeisterter Empfang bereitet.Zu der magischen Atmosphäre trug außerdem das Kinderfest bei. Groß und Klein wurden selbst Teil des Zaubers, indem sie u.a. beim Kinderschminken ihre Verwandlungskünste üben und einem echten Zauberer über die Schulter gucken konnten. Auch der BUND lud Besucherinnen und Besucher ein, gemeinsam die Natur zu entdecken.Nach der Vorführung standen die Darstellerinnen und Darsteller wie bei ihrem Film-Ritual an den Händen gefasst auf der Bühne und versprühten die Magie des Premierenmoments. Selbstverständlich präsentierten sich unter tosendem Applaus auch die kreativen Köpfe des Film: Regisseur Mike Marzuk sowie von der SamFilm Produktion Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton und Bernd Schiller. Das Premierenpublikum freute sich auch über Sabine Bohlmann, Autorin der zauberhaften Bestseller-Buchvorlage von EIN MÄDCHEN NAMENS WILLOW. Alle sendeten liebe Genesungswünsche an Diana Amft, die leider nicht mit dabei sein konnte.EIN MÄDCHEN NAMENS WILLOW, der am 27. Februar bundesweit in den Kinos startet, erzählt nicht nur von ganz viel Magie, sondern auch von Freundschaft, Zusammenhalt und davon, wie schützenswert unsere Natur ist.Inhalt: Was soll Willow denn mit einem Wald anfangen? Den hat sie nämlich von ihrer Großtante Alwina geerbt. Und nicht nur den - Alwina hat Willow auch noch ein kleines windschiefes Häuschen hinterlassen und vor allem: ihre Hexenkraft. Doch ob Willow dieses Erbe, mit allem was dazu gehört, wirklich annehmen möchte? Und dann soll sie auch noch drei Mädchen finden, die die Gabe des Hexens ebenfalls in sich tragen und gemeinsam mit ihnen den Wald retten. Nur wo? Und vor allem, wie? Zum Glück ist Willow nicht allein, denn Rufus, der Fuchs, weicht nicht mehr von ihrer Seite.Unter der Regie des renommierten Kinder- und Jugendfilmregisseurs Mike Marzuk (u.a. "Fünf Freunde"-Reihe) gehen die vier Hexenfreundinnen Willow, Valentina, Gretchen und Lotti, gespielt von Ava Petsch ("Oskars Kleid", "Was man von hier aus sehen kann"), Cora Trube ("Die Liebeskümmerer"), Anna von Seld und Mary Tölle ("Vierwändeplus","Cassandra") auf ein magisches Abenteuer. Vor der Kamera von Matthias Pötsch ("Damaged", "Am Ende - Die Macht der Kränkung") stehen außerdem u.a. Golo Euler ("Was man von hier aus sehen kann", "Unsichtbarer Angreifer") alias Willows Vater Adam, Max Giermann ("LOL", "Die Chaosschwestern und Pinguin Paul") als Hexenmeister "Grimmoor", Diana Amft ("Der Junge muss an die frische Luft, "Die Vampirschwestern"-Reihe) in der Rolle der Gundula und Sibylle Canonica ("Sisi & Ich", "Der Pass") alias Willows Großtante Alwina sowie in weiteren Rollen Melika Foroutan ("Die Kaiserin", "Schlafende Hunde") und Michael Ostrowski ("Ein Krimi aus Passau"-Reihe, "Eberhofer"-Reihe).Romanautorin des SPIEGEL-Bestsellers (Thienemann-Esslinger Verlag) und Darstellerin Sabine Bohlmann, auf deren erfolgreicher Kinderbuchreihe der Film beruht, ist in einer Gastrolle zu sehen.Das Kinoabenteuer, nach einem Drehbuch von Gesa Scheibner, wurde produziert von Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton und Bernd Schiller von SamFilm ("Die Wilden Kerle", "Fünf Freunde", "Ostwind") in Koproduktion mit Constantin Film und Alias Film. Die deutsch-österreichische Koproduktion EIN MÄDCHEN NAMENS WILLOW wurde gefördert von Österreichisches Filminstitut (ÖFI+), FilmFernsehFonds Bayern, Filmförderungsanstalt und Deutscher Filmförderfonds.Kinostart: 27. Februar 2025 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Ava Petsch, Cora Trube, Anna von Seld, Mary Tölle, Max Giermann, Golo Euler, Diana Amft, Melika Foroutan, Michael Ostrowski, Sibylle Canonica u. a.Drehbuch: Gesa ScheibnerRegie: Mike MarzukBasierend auf dem gleichnamigen Roman von: Sabine BohlmannEine Produktion von: SamFilm, in Koproduktion mit Constantin Film und Alias FilmProduzent*innen: Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton, Bernd Schiller