AUGSBURG (dpa-AFX) - Die Stimmen der jungen Wählerinnen und Wähler bei der Bundestagswahl 2025 zeigen eine deutliche Polarisierung. Laut Wahlanalysen der Meinungsforschungsinstitute Infratest dimap und Forschungsgruppe Wahlen wurde die Linke bei Frauen unter 30 Jahren zur stärksten Kraft, während junge Männer überwiegend AfD wählten. "Das hat sehr viel mit Social Media, vor allem mit Tiktok, zu tun", erklärte Psychologe und Generationenforscher Rüdiger Maas der Deutschen Presse-Agentur.

Laut Infratest dimap entschieden sich 25 Prozent der 18- bis 24-Jährigen für die Linke, 20 Prozent für die AfD und 6 Prozent für das BSW. Laut Forschungsgruppe Wahlen ist die Linke mit 24 Prozent auch bei den unter 30-Jährigen die stärkste Partei, die AfD folgt mit 21 Prozent. Die demokratische Mitte hat bei den jüngeren Wählern keine Mehrheit mehr.

Maas betont, dass über die Hälfte der jungen Wähler soziale Medien als Hauptinformationsquelle nutzten. Bei der Europawahl vergangenen Juni sei nur die AfD dort stark präsent gewesen, "jemand wie Maximilian Krah war fast Influencer", beschreibt er den AfD-Politiker. Heidi Reichinnek und Gregor Gysi von der Linken hätten jedoch in den vergangenen Monaten stark aufgeholt und hohe Reichweiten erzielt.

Angst als Wahlmotiv, soziale Medien als Einfluss



Maas wies darauf hin, dass Ängste eine zentrale Rolle bei der Wahlentscheidung junger Menschen spielten. "Je ängstlicher die jungen Menschen waren, desto höher war die Chance, dass sie AfD oder die Linkspartei gewählt haben", so Maas.

Junge Männer, so der Psychologe vom Institut für Generationenforschung in Augsburg, haben vor allem Angst vor finanziellem Abstieg und Migration - vor allem im Osten, wo fast jeder Dritte die AfD wählte. Bei den jungen Frauen sind es dagegen Populismus, Rechtsextremismus und der Verlust der Vielfalt, die sie fürchten. Besonders groß sei die Kluft zwischen ländlichen und städtischen Gebieten.

FDP und Grüne verlieren bei jungen Wählern



Polarisierung und Emotionalisierung dominierten laut Maas den Wahlkampf in sozialen Medien - und dies fast parteiübergreifend. Lediglich die Grünen hätten versucht, mit Inhalten zu punkten, sagt der Forscher. "Die Grünen haben keinen Gegenpopulismus geführt."

Ihre Kernbotschaft - der Klimaschutz - habe jedoch bei jungen Menschen an Relevanz verloren. Viele seien auch der Ansicht, dass die Partei nicht genug in der Regierung für das Klima getan habe, so Maas.

Auch die FDP verlor im Vergleich zur vorigen Bundestagswahl bei jungen und Erstwählern stark an Zustimmung. "Sie waren wie die Opposition der Opposition", sagt Maas. "Niemand wusste, wofür sie eigentlich stehen."/scr/DP/mis