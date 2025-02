Leipzig (ots) -Vera Hekler, Geschäftsführerin der OSHO Services GmbH: "Bedarf gerade bei niedergelassenen Hämatologen und Onkologen"Die Ostdeutsche Studiengruppe für Hämatologie und Onkologie, OSHO e. V., mit Sitz in Leipzig, unterbreitet erstmals ein Ausbildungsangebot für Medizinische Fachangestellte. Im Mai 2025 startet sie dazu ihren ersten eigenständig entwickelten 120-Stunden-Fortbildungskurs zur beruflichen Weiterbildung des Praxispersonals. Er wurde inzwischen auch von der KOK, Konferenz Onkologischer Kranken- und Kinderkrankenpflege, zertifiziert.Die Ostdeutsche Studiengruppe für Hämatologie und Onkologie e. V. (OSHO) ist ein Zusammenschluss von Ärzten und Wissenschaftlern aus Universitätskliniken, Krankenhäusern und hämatoonkologischen Arztpraxen. Neben klinischen Studien auf dem Gebiet der Hämatologie und Onkologie befasst sich der Verein mit der Förderung und Ausbildung des ärztlichen und pflegerischen Nachwuchses."In Zusammenarbeit mit der Ostdeutschen Studiengruppe für Hämatologie und Onkologie, OSHO e. V., der OSHO Services GmbH und der Omnicare haben wir eine Weiterbildung für medizinisches Fachpersonal in der Onkologie entwickelt, die die Vorgaben für qualifiziertes Pflegepersonal gemäß Onkologie-Vereinbarung erfüllt", erläutert Vera Hekler, Geschäftsführerin der OSHO Services GmbH."Wir freuen uns, die MFA-Fortbildung nun ab Mai 2025 anbieten zu können". Man wisse, so Vera Hekler weiter, dass es dafür einen Bedarf gerade bei niedergelassenen Hämatologen und Onkologen gibt. "Sie wollen wir mit unserem Angebot besonders unterstützen."Als Vorteile der OSHO-Fortbildung hebt die Geschäftsführerin die kurze Ausbildungszeit von nur 1,5 Jahren, den zentralen Veranstaltungsort Berlin im Wechsel mit Online-Kursen und das Zusatzmodul über Grundlagen, Organisation und Aufgaben klinischer Studien für Pflegeberufe in Praxis und Klinik hervor.Zudem spricht sie von dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und dem Rabattierungsangebot für Teilnehmende, deren Arbeitgeber OSHO-Vereinsmitglieder sind.Der Fortbildungskurs beinhaltet 90 fachtheoretische Unterrichtseinheiten gemäß dem Curriculum der Bundesärztekammer, die in 5 Modulen vermittelt werden. Nach Hausarbeit und Praktikum endet er mit einer Abschlussprüfung in Form eines qualifizierten Online-Kolloquiums und dem Abschlusszertifikat für die erfolgreich Teilnehmenden."Interessierte erwartet eine praxisnahe und abwechslungsreiche Fortbildung mit erfahrenen Referierenden. In Berlin und zwischen den Fortbildungsterminen steht ihnen zudem die OSHO als Ansprechpartner stets zur Verfügung", fasst Vera Hekler zusammen.Anmeldung unter: osho-services.de/120h-kurs-mfa-onkologie (https://osho-services.de/120h-kurs-mfa-onkologie)Für Rückfragen: 0341 22904644 oder 0176 41479009E-Mail: info@osho-services.dePressekontakt:Michael von Raison, Tel.: 030/88943028, Mobil: 0151/52572024Original-Content von: OSHO Ostdeutsche Studiengruppe Hämatologie und Onkologie e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178620/5977351