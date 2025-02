© Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Asiens Märkte starten die Woche schwächer und folgen damit dem Rückgang der Wall Street, während Anleger gespannt auf Chinas 2025-Aktionsplan und wichtige US-Wirtschaftsdaten blicken.Die Aktienmärkte in der Asien-Pazifik-Region starteten am Montag überwiegend schwächer in die Handelswoche. Anleger reagierten auf den negativen Handelsschluss an der Wall Street am Freitag, der von wachsenden Sorgen über eine Abkühlung der US-Wirtschaft geprägt war. Diese Entwicklung könnte Zinssenkungen der Federal Reserve begünstigen. Gleichzeitig richtet sich die Aufmerksamkeit verstärkt auf China, nachdem Peking seinen neuen Aktionsplan für 2025 vorgestellt hat, um ausländische Investitionen trotz …