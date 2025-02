London (www.anleihencheck.de) - Der langfristige Trend für Private Credit ist weiterhin positiv, so Matthew D. Bass, Head - Private Alternatives bei AllianceBernstein.Nichtbanken-Kreditgeber böten zunehmend maßgeschneiderte Finanzierungen mit mehr Flexibilität als traditionelle Banken, was die Nachfrage institutioneller und privater Anleger stärke. Unternehmenskredite würden ein Kernbereich bleiben, mit attraktiven risikobereinigten Erträgen trotz möglicher Zinssenkungen. Ein weniger striktes regulatorisches Umfeld könnte zudem Fusionen und Übernahmen fördern. Inwiefern sich 2025 das Private-Credit-Universum insbesondere in den Bereichen Konsumenten-, Immobilien- und Mittelstands-Kredite erweitern dürfte, warum es auf eine effektive Risikobewertung ankomme und wie sich attraktive Investmentchancen identifizieren lassen würden, erläutere Matthew D. Bass. ...

