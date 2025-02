Zürich - Der Euro hat am Montagvormittag die jüngsten Gewinne nicht ganz verteidigen können. Im Zuge der deutschen Bundestagswahlen hatte der Euro zu Dollar und Franken zunächst zugelegt. Die Aussicht auf stabilere Regierungsverhältnisse im wirtschaftlich grössten Land Europas habe zuvor den Kurs der Einheitswährung gestützt, hiess es. Der US-Dollar hat am Vormittag klar an Wert gewonnen. Das Währungspaar Euro/Dollar wird aktuell zu 1,0471 gehandelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...