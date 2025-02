DJ MARKT USA/Leichte Erholung - Nvidia und Inflationsdaten im Fokus

Leicht erholt von den kräftigen Abgaben am Freitag dürfte die Wall Street in die neue Woche starten. Für den Future auf den S&P-500 geht es aktuell um 0,5 Prozent nach oben. Sowohl der S&P-500 als auch der Dow-Jones-Index hatten zum Wochenausklang die deutlichsten Abgaben in diesem Jahr verzeichnet. Konjunkturdaten hatten Sorgen vor einer Stagflation ausgelöst, also vor schwachem Wachstum bei gleichzeitig erhöhter Inflation.

Die Anleger dürften sich allerdings vor wichtigen Terminen im Wochenverlauf zurückhalten, heißt es. Dabei sind die Blicke vor allem auf die Quartalszahlen von Nvidia gerichtet, die am Mittwoch nach der Schlussglocke bekannt gegeben werden. Die Zahlen des Halbleiterkonzerns für Künstliche Intelligenz für das vierte Quartal stehen unter besonderer Beobachtung, nachdem das chinesische Start-up DeepSeek Ende Januar ein kostengünstiges KI-Modell vorgestellt hatte und für einen Kurseinbruch bei Nvidia gesorgt hatte.

Am Berichtstag hat zudem der Technologiekonzern Alibaba angekündigt, in den kommenden drei Jahren mindestens 380 Milliarden Yuan (umgerechnet 49,8 Milliarden Euro) in Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Computing zu investieren.

Daneben steht am Freitag der PCE-Deflator an, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Dieser könnte Hinweise auf den weiteren Zinskurs der Fed liefern, wenngleich die Notenbanker zuletzt betont hatten, erst die möglichen Auswirkungen der Handelspolitik der Trump-Regierung abzuwarten. Ökonomen erwarten laut Factset-Daten, dass die Kernrate im Jahresvergleich im Januar um 2,6 Prozent steigt, gegenüber 2,8 Prozent im Vormonat.

Bei den Einzelwerten gewinnen die Aktien der Google-Mutter Alphabet vorbörslich 0,4 Prozent, obwohl Google einem Agenturbericht zufolge in der EU eine formelle Kartellklage ins Haus steht. Wie Reuters berichtet, hat Google die EU-Kommission mit seinen Zugeständnissen bei der Darstellung der Suchergebnisse nicht davon überzeugt, dass der Dienst die Kartellvorschriften der EU beachtet. Die Kommission hatte im März 2024 eine Untersuchung wegen des Verdachts eingeleitet, dass Google den Digital Markets Act der EU missachtet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/thl

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2025 05:52 ET (10:52 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.