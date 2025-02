München (ots) -Keine andere Mediathek-Serie hat das Publikum in den letzten Monaten so gefesselt wie "Spuren". Die spannende Mini-Serie absolvierte einen fulminanten Start in der ARD Mediathek: Bereits in den ersten zwei Wochen wurden die vier Folgen über 5,2 Millionen Mal abgerufen.Über sechs Millionen Menschen schalteten die erste Folge am 15. Februar im Ersten ein. Im Schnitt erreichte der Vierteiler dort 5,9 Mio. Menschen, das entspricht einem Marktanteil von 24,5 Prozent. Damit ist "Spuren" aktuell die erfolgreichste deutsche TV-Serie im Jahr 2025.Darum geht es in "Spuren":Teamarbeit, Beharrlichkeit, akribische Recherchen - immer getrieben vom unbedingten Willen, Verbrechen aufzuklären: Mit Nina Kunzendorf und Tilman Strauß in den Hauptrollen erzählt die vierteilige Miniserie "Spuren", wie mit ausdauernder Polizeiarbeit Licht in das Dunkel um die Morde an zwei jungen Frauen gebracht wird. "Spuren" verarbeitet zwei reale Kriminalfälle aus dem Jahr 2016 in Südbaden zu einem spannenden fiktionalen Polizeifilm, in dem die glaubwürdige Darstellung der Ermittlungsarbeit im Mittelpunkt steht."Spuren" ist eine Produktion der Lailaps Film - a Studiocanal Company in Koproduktion mit dem SWR, gefördert durch den FilmFernsehFonds Bayern.Die Serie ist noch bis 14. Mai 2025 in der ARD Mediathek abrufbar.https://www.ardmediathek.de/serie/spuren-oder-krimiserie/staffel-1/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNzA3/1Pressedossier zu "Spuren": https://pressekits.daserste.de/spurenFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Ingrid GüntherARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: ingrid.guenther@ard.de Tel.: 089/55 89 44 377Annette GilcherSWR Presse und Public AffairsE-Mail: annette.gilcher@SWR.de Tel: 07221/929 240 16Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5977513