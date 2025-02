Mercedes-Benz verzeichnet deutlichen Rückgang bei Gewinn und reduziert daher die Dividendenauszahlungen. Schwaches Marktumfeld in China macht wenig Hoffnung auf Besserung.Der deutsche Premium-Autobauer Mercedes-Benz (DE0007100000) veröffentlichte am heutigen Handelstag die offiziellen Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2024. Dabei belastet das schwache Marktumfeld in China weiterhin den Absatz und damit auch die operative Marge. Weltweit sackte die bereinigte operative Rendite auf 8,1 % und lag dabei deutlich unter dem Vorjahreswert von 12,6 %. Aufgrund dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...