Monheim am Rhein (ots) -Die Unternehmensberatung Globale Finanzstrategen (https://www.globale-finanzstrategen.de/) hat ihr Beratergremium kürzlich um Dr. jur. Frank Perret erweitert. Mit seiner außergewöhnlichen Kombination aus tiefgehender juristischer Expertise und fundiertem makroökonomischem Wissen wird er als neuer Beirat einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung der interkontinentalen Finanzstrategien leisten, die das Unternehmen für seine Mandanten entwickelt.Gründer und Geschäftsführer Sebastian Weißschnur: "Immer mehr Unternehmen verlassen den Wirtschaftsstandort Deutschland, um in anderen Ländern von attraktiveren Konditionen zu profitieren. Die globalen Märkte eröffnen Unternehmern und Investoren zahlreiche Chancen, Wachstumshemmnisse zu überwinden. Unsere interkontinentalen Strategien setzen genau hier an, um die Grundlage für nachhaltigen Erfolg zu schaffen. Mit Dr. jur. Frank Perret haben wir einen Experten gewonnen, der nicht nur durch sein juristisches Fachwissen, sondern auch durch seine umfassende Erfahrung in der globalen Wirtschaft maßgeblich dazu beitragen wird, unsere Marktposition weiter zu stärken. Entsprechend freuen wir uns, ihn in unserem Team begrüßen zu dürfen."Die Unternehmensberatung Globale Finanzstrategen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmern und Investoren eine sichere und erfolgreiche Grundlage für die Vermögenssicherung, den Vermögensaufbau und die Kapitalbeschaffung im Ausland zu bieten. Durch interkontinentale Konzepte unterstützt das Unternehmen seinen Mandanten dabei, sich vom deutschen Markt zu lösen und stattdessen internationale Chancen zu ergreifen. Ziel ist es, mit minimalem Eigenkapitaleinsatz in überschaubarer Zeit ein erhebliches Vermögen aufzubauen.Dr. jur. Frank Perret wird das Beratungsteam der Globale Finanzstrategen ab sofort mit seinen tiefgehenden Kenntnissen der globalen Finanzmärkte verstärken. Nach seiner Promotion im Bereich des europäischen Wirtschafts- und Wettbewerbsrechts mit dem Titel "Europäisches Recht und Computerreservierungssysteme (https://www.peterlang.com/document/1090617)" leitete er über Jahre hinweg erfolgreich eine Rechtsanwaltskanzlei, in der er sich auf die Beratung komplexer rechtlicher Fragestellungen spezialisierte. Darüber hinaus unterstützte er international agierende Unternehmen im Krisenmanagement sowie in Fragen der Steuerung, Planung und Umsetzung strategischer Maßnahmen. Dank seiner umfassenden Expertise wird Dr. jur. Frank Perret in Zukunft nicht nur als Berater, sondern auch als Impulsgeber auf Events und in Webinaren fungieren. Ergänzend steht er Globale Finanzstrategen für Interviews zur Verfügung, um sein umfangreiches Fachwissen zu einer Vielzahl wirtschaftlicher und finanzieller Themen zu teilen. Dies soll nicht nur die interne strategische Ausrichtung der Unternehmensberatung verfeinern, sondern auch die Kommunikation mit den Mandanten und der Öffentlichkeit intensivieren."Die Entscheidung, Dr. jur. Frank Perret als neuen Beirat zu gewinnen, stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer kontinuierlichen Weiterentwicklung dar. Mit seiner juristischen und wirtschaftlichen Expertise werden wir nicht nur unsere Beratungsleistung weiter stärken, sondern auch neue Impulse für eine noch erfolgreichere Zusammenarbeit mit unseren Mandanten setzen. Entsprechend stolz sind wir, Dr. jur. Frank Perret in unserem Team begrüßen zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass seine wertvollen Beiträge maßgeblich zu unserem zukünftigen Erfolg und Wachstum beitragen werden", sagt Sebastian Weißschnur.