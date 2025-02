Kiew - Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat am Montag am «Support Ukraine Summit 2025» in Kiew der Ukraine weiterhin Unterstützung zugesprochen. Das Ziel sei nach wie vor ein gerechter und anhaltender Frieden. «Es ist klar, dass eine nachhaltige Lösung ohne die Ukraine nicht erreicht werden kann», sagte die per Video-Anruf zugeschaltete Bundespräsidentin anlässlich des 3. Jahrestags der russischen Invasion in die Ukraine. «Wir sind bestrebt, ...

