Die Allianz-Aktie demonstriert weiterhin beeindruckende Stärke an den Börsen und verzeichnete am Montagvormittag einen deutlichen Kursanstieg. Der Versicherungsriese konnte seinen Anteilsschein um 0,9 Prozent auf 323,00 Euro steigern, wobei im Tagesverlauf sogar ein Höchststand von 323,90 Euro erreicht wurde. Diese positive Entwicklung reiht sich in eine längerfristige Erfolgsgeschichte ein, die sich in den Handelszahlen widerspiegelt. Mit einem Handelsvolumen von über 169.000 Aktien zeigt sich das anhaltend starke Interesse der Investoren. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 238,30 Euro - von diesem Punkt aus konnte die Aktie einen beachtlichen Wertzuwachs von mehr als 35 Prozent verzeichnen.

Positive Geschäftsentwicklung stützt Kurspotenzial

Die fundamentalen Daten untermauern die positive Kursentwicklung nachhaltig. Im zurückliegenden Quartal konnte die Allianz einen signifikanten Gewinnsprung verzeichnen - der Gewinn je Aktie stieg von 5,49 Euro auf 6,54 Euro. Parallel dazu verbesserte sich der Umsatz um beeindruckende 22,18 Prozent auf 42,80 Milliarden Euro. Diese starke operative Performance spiegelt sich auch in den Erwartungen für die Dividende wider. Nachdem im Vorjahr bereits 13,80 Euro je Aktie ausgeschüttet wurden, rechnen Marktbeobachter für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 15,15 Euro. Die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024, deren Veröffentlichung für Ende Februar ansteht, werden mit Spannung erwartet und könnten weitere positive Impulse für den Aktienkurs liefern.

