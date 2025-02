Berlin/Bonn (ots) -Tino Chrupalla (AfD) rechnet mit einer Aufnahme von Maximilian Krah und Matthias Helferich in die AfD-Bundestagsfraktion. Der Co-Vorsitzende der AfD sagte im Interview mit dem Fernsehsender phoenix, das würden die Landesgruppen auf der heutigen Fraktionssitzung entscheiden. "Ich gehe davon aus, dass sie aufgenommen werden."Maximilian Krah gewann bei der Bundestagswahl im sächsischen Wahlkreis Chemnitzer Umland-Erzgebirgskreis II die Mehrheit der Erststimmen und zieht damit in den Bundestag ein. Krah war bei der Europawahl 2024 Spitzenkandidat der AfD. Nach Korruptions-Vorwürfen sowie Ermittlungen gegen einen Ex-Mitarbeiter Krahs verhängte der AfD-Parteivorstand ein Auftrittsverbot im Europawahlkampf. Außerdem wurde Krah später aus der AfD-Delegation im Europaparlament ausgeschlossen.Der als rechtsextrem geltende AfD-Politiker Matthias Helferich wurde bereits 2021 für die Partei in den Bundestag gewählt. Allerdings wurde er nach kontroversen Auseinandersetzungen nicht in die AfD-Fraktion aufgenommen. Innerhalb der AfD wird Helferich dem völkisch-nationalen Flügel unter Björn Höcke zugerechnet. In Nordrhein-Westfalen läuft ein Parteiausschlussverfahren des AfD-Landesvorstands gegen Helferich. Ihm werden schwerwiegender Verstöße gegen das Grundgesetz und das Grundsatzprogramm der Partei vorgeworfen. Trotzdem wurde Helferich im Januar auf die Landesliste der Partei für die Bundestagswahl gewählt, über die Helferich nun in den Bundestag einzieht.Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de und ab sofort in unserem YouTube-LivestreamPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5977717