Der deutsche Immobiliensektor zählt am Tag nach der Bundestagswahl zu den größten Gewinnern. Neben den Wohnungskonzernen legt auch Hypoport am Montag deutlich zu. Mit einem Tagesgewinn von zeitweise über sieben Prozent thront der Spezialist für Immobilienkredite an der Spitze des MDAX.Die gestrige Bundestagswahl dominiert am Montag wenig überraschend das Geschehen am deutschen Aktienmarkt. Zu den Gewinnern zählen unter anderem die großen deutschen Wohnungskonzerne. Sie profitieren jedoch nicht nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...