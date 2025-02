Die Commerzbank-Aktie demonstrierte am heutigen Handelstag bemerkenswerte Stärke und verzeichnete einen deutlichen Kursanstieg von 2,2 Prozent auf 19,95 Euro. Bereits zum Handelsstart zeigte sich das Bankpapier in robuster Verfassung und startete bei 19,68 Euro, um im Tagesverlauf bis auf 19,99 Euro zu klettern. Damit nähert sich die Aktie ihrem erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 20,10 Euro an. Das Handelsvolumen war mit über 1,9 Millionen gehandelten Aktien beachtlich und unterstreicht das lebhafte Interesse der Investoren. Die positive Kursentwicklung wird durch die verbesserte Ertragslage der Bank gestützt, die im letzten Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,65 Euro erzielte - eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,32 Euro.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Die Perspektiven für Aktionäre gestalten sich zunehmend attraktiver, denn für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Marktbeobachter eine Dividende von 0,822 Euro je Aktie, was einer spürbaren Erhöhung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,65 Euro entspricht. Trotz des jüngsten Kursanstiegs sehen Analysten noch Potenzial und haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,41 Euro festgelegt. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn je Aktie von 2,30 Euro, was die positive Geschäftsentwicklung der Bank unterstreicht.

