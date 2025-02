Berlin/Bonn (ots) -Angesprochen auf eine FDP unter ihrer Führung äußert Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Europaabgeordnete und Mitglied des Parteipräsidiums: "Wenn aus dem Präsidium heraus ein Team zusammenarbeitet, in der außerparlamentarischen Opposition, stehe ich natürlich als Teil dieses Teams zur Verfügung, wie auch andere."Von Friedrich Merz erwartet die FDP-Politikerin, dass er an der Seite der Ukraine stehe. Dabei sei nun die Frage, ob er als Kanzler bereit sei "jetzt grünes Licht zu geben, um den Taurus zu liefern, um der Ukraine die Stärke zu geben, die sie braucht, wenn sie mit Russland verhandelt." Bei phoenix äußert sie weiter die Hoffnung, dass Merz "Deutschland präsent macht in Europa. Meine Unterstützung als europäische Parlamentarierin gebe ich ihm."Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5977978