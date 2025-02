© Foto: Ong Wee Jin - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Robert Kiyosaki prognostiziert den Zusammenbruch der "Everything Bubble". Doch trotz dieser düsteren Aussichten sieht Kiyosaki Chancen - vor allem in Bitcoin.Der Autor des Bestsellers "Rich Dad Poor Dad" bleibt bullish gegenüber Bitcoin und sieht die digitale Währung als langfristige Chance. In einem Beitrag auf X schrieb er: "Wenn der Bitcoin-Preis einbricht, kaufe ich mehr." Kiyosaki ist überzeugt davon, dass Bitcoin nach einem Crash stärker zurückkommen wird. Er bezeichnet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt als das "Geld des Volkes", im Gegensatz zu Gold und Silber, die er als "Gottes Geld" bezeichnet. [twitter]1892686186495524973[/twitter] Tipp aus der …