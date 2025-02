Köln (ots) -NRW-Europaminister Nathanael Liminski setzt darauf, dass sich die Zusammenarbeit einer künftigen Bundesregierung sich am Politikstil von Schwarz-Grün in NRW orientieren wird. "Dass nach drei Jahren Ampel neben der Union als demokratischer Opposition vor allem drei extreme Parteien dazugewinnen konnten, zeigt, wie wichtig gutes Regierungshandwerk für das Vertrauen in die Politik ist oder eher wohl gewesen wäre", erklärte der Chef der CDU-Mittelrhein dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Die Wählerinnen und Wähler wollten einen Politikwechsel in Deutschland: "Die Parteien der Mitte tragen jetzt eine große Verantwortung, Deutschland aus der Krise zu führen. Dafür braucht es jetzt Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit", sagte Liminski.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5978047