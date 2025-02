Die K&S-Aktie durchlief am Montag einen wechselhaften Handelsverlauf an der Frankfurter Börse. Nach einem vielversprechenden Start in den Tag mit einem Plus von 1,0 Prozent und einem Kurs von 13,23 Euro zeigte sich im weiteren Verlauf die Volatilität des Papiers. Der Handelsbeginn um 9:06 Uhr war noch von Optimismus geprägt, als die Aktie bei 13,17 Euro eröffnete und im Tagesverlauf sogar bis auf 13,28 Euro kletterte. Doch am Nachmittag wendete sich das Blatt, und der Kurs rutschte merklich ab.

Analystenprognosen und Geschäftsentwicklung

Die aktuellen Analysteneinschätzungen für K&S fallen verhalten aus, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 11,32 Euro je Aktie. Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigen eine leichte Verbesserung der Geschäftslage: Der Verlust je Aktie konnte im vergangenen Quartal auf -0,15 Euro reduziert werden, verglichen mit -0,26 Euro im Vorjahreszeitraum. Allerdings verzeichnete der Umsatz einen leichten Rückgang von 1,66 Prozent auf 866,20 Millionen Euro. Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einem Gewinn von 0,222 Euro je Aktie, während die Dividendenprognose bei 0,204 Euro liegt - ein deutlicher Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 0,700 Euro.

Anzeige

K&S-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue K&S-Analyse vom 24. Februar liefert die Antwort:

Die neusten K&S-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für K&S-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

K&S: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...