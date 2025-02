Die DUBAI GAMES 2025 enden mit der Bekanntgabe der Gewinner in allen Kategorien

Die DUBAI GAMES 2025 feierten mit ihrem großen Finale den Höhepunkt des internationalen Mannschaftssports und vereinten Athleten, die Ausdauer, Innovation und Zusammenarbeit unter Beweis stellten. Am heutigen Tag wurden die Endergebnisse bekannt gegeben, die die besten Teams in jeder der fünf Kategorien auszeichnen.

Im "Battle of the Cities" (Wettstreit der Städte) kam es zu einem historischen Ergebnis: Montreal (Kanada) und Colorado (USA) belegten gemeinsam den ersten Platz, gefolgt von Sankt Petersburg (Russland) auf dem dritten Platz. Insgesamt zeigten alle Teams beeindruckende Leistungen in diesem dynamischen Wettbewerb, bei dem nicht nur sportliche Höchstleistungen im Vordergrund standen, sondern auch die entscheidende Rolle der Städte als Epizentren der Kreativität und Einheit in unserer vernetzten globalen Gemeinschaft unterstrichen wurde.

Die DUBAI GAMES 2025 stellten erneut ihr Engagement für die Förderung gelebter internationaler Zusammenarbeit und gesunden Wettbewerbs unter Beweis und zogen Teams aus 50 Städten in Europa, Asien, Australien, Nordamerika und darüber hinaus an. Die Veranstaltung war eine eindrucksvolle Erinnerung daran, dass verschiedene Gemeinschaften durch Sport zusammenkommen, sich gegenseitig inspirieren und neue Bestleistungen erzielen können.

Marwan bin Essa, Director der DUBAI GAMES, kommentierte: "Die DUBAI GAMES 2025 stehen für Zielstrebigkeit, Teamwork und Ehrgeiz und spiegeln Dubais Engagement für die Überwindung von Grenzen auf der globalen Bühne wider. Die außergewöhnlich hohe internationale Beteiligung in diesem Jahr unterstreicht unseren Status als hochkarätiges Sportereignis, das verschiedene Kulturen vereint und Dubais Vision als globales Zentrum für Innovation und Exzellenz vorantreibt."

Weitere Ergebnisse der DUBAI GAMES 2025:

Battle of the Government (Wettstreit der Regierungsorganisationen) Damen: Sieger: VAE Bildungsministerium ; Zweiter Platz: VAE Verteidigungsministerium und Polizei Dubai

Sieger: ; Zweiter Platz: und Battle of the Government (Wettstreit der Regierungsorganisationen) Herren: Sieger: VAE Verteidigungsministerium ; Zweiter Platz: Staatssicherheit Dubai und Polizei Abu Dhabi

Sieger: ; Zweiter Platz: und Battle of the Community (Wettstreit der Communities): Sieger: Ajman-Team; Zweiter Platz: Ajman-Gestüt und Esaad.

Die DUBAI GAMES, die mittlerweile zum sechsten Mal ausgetragen werden, entwickeln sich immer mehr zu einer der weltweit führenden teamorientierten Sportveranstaltungen. Dieser ehemals als Gov Games bekannte jährliche Wettbewerb lädt Teams aus aller Welt ein, komplexe Hindernisparcours und gemeinsame Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Das Turnier verzeichnet von Jahr zu Jahr mehr Teilnehmer und kann in diesem Jahr mit einer Rekordzahl von 244 Teams und einem Preispool von über 3,35 Millionen AED aufwarten. Dank der Unterstützung bedeutender Partner wie DP World, DAMAC Group, Emarat und Dubai Sports Council konnten sich die DUBAI GAMES als Symbol für Innovation, Einheit und Exzellenz etablieren.

