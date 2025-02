Wind River ein weltweit führender Anbieter von Software für den intelligenten Netzwerkrand, gab heute die Unterstützung von Wind River Studio Operator für das Intel Xeon 6-SoC bekannt. Die Intel Xeon 6-SoCs wurden für die anspruchsvollsten Cloud- und Edge-Workloads entworfen und bieten erweiterten AI-RAN-Support mit integrierten Beschleunigungs-Engines für vRAN und Medien-Workloads am Netzwerkrand. Beim Mobile World Congress 2025 wird die Leistung von Studio Operator auf dem neuen Chipsatz von Intel vorgeführt.

"Im Zuge der Entwicklung in Richtung Cloud-Infrastrukturen und Nutzung von mehr Intelligenz und KI-fähigen Technologien wird es einen kontinuierlichen Bedarf an erhöhter Leistung und rechenintensiven Edge-Workloads geben", sagte Paul Miller, Chief Technology Officer von Wind River. "Die Kombination aus der Cloud-nativen Infrastruktur von Wind River Studio Operator, dem fortschrittlichsten CaaS der Branche für Telekommunikation und Unternehmen, und dem neuen Intel Xeon 6-SoC kann Kunden eine differenzierte Lösung zur Erreichung ihrer Geschäftsziele liefern, basierend auf bewährten Wind River-Lösungen in Live-5G-Bereitstellungen mit Betreibern auf der ganzen Welt."

"Moderne Cloud-Infrastrukturen und wachsendes Interesse an KI für den Netzwerkrand bieten neue Gelegenheiten zur Beschleunigung der Innovation", sagte Cristina Rodriguez, Vice President und General Manager, Comms Solutions Group bei Intel. "Die Cloud-Plattform von Wind River kann Serviceanbietern dabei helfen, ihre Netzwerkzuverlässigkeit zu steigern, die Energieeffizienz zu verbessern und die Netzwerkskalierbarkeit auf Servern mit Intel Xeon 6-Prozessoren zu optimieren."

Basierend auf dem Open-Source-Projekt StarlingX bietet Studio Operator eine Kubernetes- und containerbasierte, verteilte Cloud-Architektur für die Entwicklung, den Betrieb und die Wartung verteilter Netzwerke im großen Maßstab. Es adressiert die komplexen Herausforderungen der Bereitstellung und Verwaltung Cloud-nativer Infrastruktur für verteilte Core-to-Edge-Cloud-Netzwerke, denen sich Serviceanbieter gegenüber sehen, und unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung ihrer eigenen privaten Netzwerke.

Das Intel Xeon 6-SoC kann die größten Herausforderungen im Bereich des Edge-Computing angehen. Es ist für eine hohe Leistung pro Core in einem einzelnen Socket optimiert und bietet eine bessere Leistung als andere Allzweck-CPUs für rechenintensive Workloads wie KI, vRAN und Medienkodierung. Entsprechend den Anforderungen der modernen Networking-Infrastruktur kann das Intel Xeon 6-SoC dabei helfen, die Kosten durch energieeffizientes Computing und integrierte Beschleunigung für Medien und Networking zu senken.

Wind River hat entscheidende Rollen bei der weltweit ersten erfolgreichen, vollständig virtualisierten 5G-Datensitzung, der ersten Open-RAN-Bereitstellung in Kanada und der Entwicklung kommerzieller vRAN-/O-RAN-Programme gespielt, einschließlich eines der größten Open-RAN-Netzwerke der Welt. Zudem war Wind River maßgeblich am Start des ersten vollautomatischen Edge-Rechenzentrums für kommerzielle Dienste sowie der Ermöglichung des größten CaaS-Anbieterwechsels der Telekommunikationsbranche in einem 5G-Open-RAN-Netzwerk beteiligt.

Weitere Informationen zu Studio Operator finden Sie unter www.windriver.com/studio/operator. Weitere Informationen zu Wind River beim MWC finden Sie unter https://experience.windriver.com/mwc-2025/p/1.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Portfolio, das durch erstklassige globale professionelle Dienstleistungen und Supportangebote sowie ein umfangreiches Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Intel, das Intel-Logo und andere Intel-Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

