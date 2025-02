Das dezentrale Protokoll wird den Luxusbereich verjüngen und die Interaktion mit einer neuen Verbrauchergeneration neu definieren

Fermion Protocol, ein dezentrales Protokoll, welches das Bruchteilseigentum und den verifizierten Austausch hochwertiger realer Vermögenswerte (RWAs) ermöglicht, stößt als wichtiger Infrastrukturakteur zum wachsenden RWA-Tokenisierungsbereich. Sein Fokus liegt zunächst auf dem Luxussektor. Durch die Fraktionierung seines ersten Vermögenswerts, dem Dolce Gabbana Glasanzug im Wert von 1 Millionen USD, schlägt Fermion Protocol einen neuen Weg für die Branche ein und eröffnet Marken weitreichende Möglichkeiten zur Vertiefung ihres Engagements und Neudefinition der Bedeutung von "Eigentum" im Luxussektor.

Zudem ermöglicht es Fermion Marken, durch sichere Tokenisierung den Sekundärmarkt zurückzugewinnen, da auf diese Weise Authentizität und Herkunft sichergestellt werden. Durch den Wegfall von Plattformen Dritter versetzt Fermion Marken in die Lage, den Wiederverkaufswert direkt zu nutzen, Gebühren zu senken und die Interaktion mit Kunden durch Vergünstigungen und Treueprämien zu vertiefen. Das Bruchteilseigentum erweitert die Reichweite der Luxusbranche und bewahrt gleichzeitig ihre Exklusivität, verwandelt statischen Besitz in dynamisches, wertgenerierendes Vermögen und positioniert Fermion an der Spitze der digitalen Evolution des Luxussektors.

"Mittlerweile machen 2 der Kundschaft 45 der Luxusverkäufe aus. Daher besteht ganz klar die Notwendigkeit, wieder breitere Verbindungen zum Luxuspublikum aufzubauen", sagt Justin Banon , Gründer von Fermion und Boson Protocols. "Luxuskonsumenten berichten ein abnehmendes Gefühl der Exklusivität. In diesem Rahmen ist die Fraktionalisierung ein neues Modell für diejenigen, die einen verstärkten Konsum von Luxusgütern anstreben. Zudem ermöglicht sie die sofortige Verifizierung der Herkunft von Vintage-Stücken durch Prüfung der digitalen Credentials in dezentralen Netzwerken. Marken, die diesen Wandel mitmachen, kommen nicht nur besser mit der derzeitigen Verlangsamung zurecht, sondern positionieren sich auch an der Spitze der nächsten Ära des Luxus.

Der ursprünglich 2021 für 1 Millionen USD erworbene Glasanzug ist Teil der Collezione Genesi einer Kollektion, die erstmals im Sommer 2021 bei der Dolce Gabbana Alta Moda-Couture-Show in Venedig vorgestellt wurde und digitale und physische Arbeiten vereint. Sie baut auf der Tokenisierungstechnologie von Boson Protocol auf und wurde auf der Base-Blockchain eingeführt. Zur Einführung setzt Fermion Teile des Glasanzugs anhand einer Reihe von gamifizierten Aktivitäten, die das Potenzial des dezentralen Eigentums im Luxusbereich verdeutlichen, an seine Gemeinschaft ab.

"Mode ist für Dolce Gabbana schon immer ein Verschmelzen von sehr unterschiedlichen Welten gewesen, und von Anfang an wurde die Vision von Domenico Dolce und Stefano Gabbana durch neue Technologien befeuert", Dolce Gabbana.

"Wir lancieren nicht einfach nur ein Protokoll. Mit Fermion schaffen wir die Infrastruktur für eine vollständige Transformation des Besitzes und Handels von Luxusvermögen", fügte Justin Banon hinzu.

Über Fermion

Fermion ist das dezentrale Protokoll für die Fraktionierung und Tokenisierung und den verifizierten Austausch hochwertiger physischer Vermögenswerte. Fermion baut auf Boson Protocol auf.

Über Boson

Boson ist die grundlegende dezentrale Infrastruktur für den sicheren, effizienten Austausch aller Off-Chain-Vermögenswerte. Boson hat für das Potenzial dieser Technologie, den weltweiten Handel zu demokratisieren und zu transformieren, den Status "Technologie-Pionier" des Weltwirtschaftsforums erhalten. Boson ist Partnerschaften mit Marken wie Tommy Hilfiger und Hogan sowie Technologieplattformen wie Woocommerce, der weltgrößten E-Commerce-Plattform, eingegangen.

