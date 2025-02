© Foto: DALL-E

Das Papier von Palantir kommt immer stärker unter die Räder. Der Highflyer von 2024 legte auch im neuen Jahr los wie die Feuerwehr. Sprang fast 70 % in die Höhe! Doch seit rund einer Woche fällt die Aktie wie ein Stein!Seit dem Hoch am 18. Februar dieses Jahres bei 125,40 US-Dollar möchte kaum ein Anleger die Aktie noch haben. Erst fiel die Aktie nur Richtung 100 US-Dollar, seit Wochenbeginn liegt der Kurs klar unter 100 US-Dollar. Allein zum Wochenauftakt fiel die Aktie von Palantir in der Spitze über 10 Prozent. Wer hält jetzt dagegen? Ein Blick auf die Fundamentaldaten zeigt, dass es aktuell schwierig werden dürfte, dass sich Anleger gegen den fallenden Trend stemmen. Laut CNBC wird das …