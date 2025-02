© Foto: Chip_East - picture-alliance/ dpa

Gold erreicht Rekordhoch, asiatische Aktien fallen, da die Trump-Zölle kommen. An der Nasdaq wartet man gespannt auf die Zahlen von Nvidia. Das ist die Lage am Dienstag.Asiatische Aktienmärkte gaben am Dienstag nach, da Sorgen über US-Investitionsbeschränkungen gegen China die Stimmung belasteten. Zugleich schwächte sich der Anstieg des Euro ab, während Anleger auf eine unproblematische Regierungsbildung in Deutschland hoffen. Gold erreichte aufgrund von Zollbedenken ein Rekordhoch. Anleger bleiben vorsichtig im Vorfeld der Quartalszahlen von Nvidia, bei denen Optionen auf eine Kursbewegung von rund 8 Prozent in beide Richtungen hindeuten, falls die Ergebnisse überraschen. Der MSCI-Index …