Berlin (ots) -Der Gründer der Denkfabrik "Europäische Stabilitäts-Initiative", Gerald Knaus, hat einen Podcast namens "2 + 2 = 4" zum Thema Migration gestartet. Zusammen mit dem Politik-Journalisten Philipp Sandmann wird Knaus in den kommenden Wochen über die Migrationspolitik in Deutschland und Europa sprechen und konkrete Lösungen für die anstehenden Koalitionsverhandlungen anbieten. Geplant seien zunächst zehn Folgen. Knaus betonte, dass es der Anspruch des Podcast sei, "dass Fakten zählen und wir den Zuhörerinnen und Zuhörern die Werkzeuge und Tatsachen zur Verfügung stellen wollen, um sich selbst eine fundierte Meinung zu bilden." In der ersten Folge sagte Knaus, dass er eine schnelle Einigung zwischen Union und SPD beim Thema Migration für realistisch halte: "Beide Parteien müssen sich hier nicht nur nicht verbiegen, sondern könnten etwas präsentieren, was mit ihren Interessen und Kernwerten absolut kompatibel ist."Allerdings warnte Knaus auch davor, vor allem in Richtung CDU/CSU, dass man keine zu hohen Erwartungen einer harten Grenz- und Asylpolitik wecken dürfe, die dann nicht erfüllbar seien. "Dann endet man in Deutschland wie in Österreich mit einer rechtsextremistischen Partei, die die Wahlen gewinnt. Man braucht also Schritte und Lösungen, die wirklich die irreguläre Migration und die Asylzahlen reduzieren und das kann man nicht nur an der deutschen Binnengrenze erreichen. Alles wird davon abhängen, ob die führenden Politiker der CDU das in den Koalitionsverhandlungen auch so sehen", sagte Knaus.Der Podcast "2 + 2 = 4" ist ab sofort bei allen großen Podcast-Anbietern (https://open.spotify.com/show/08jNvGxJrrEA3GXGNvRks8) erhältlich.