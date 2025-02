SINGAPUR, SINGAPUR / ACCESS Newswire / 25. Februar 2025 / Das Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) hat seit der Eröffnung seiner Niederlassung in Singapur im November 2023 Investitionszusagen von in Singapur ansässigen Unternehmen in Höhe von über 380 Millionen USD für eine Reihe von Schwerpunktsektoren erhalten, und zwar Finanzdienstleistungen, Informations- und Kommunikationstechnik (IKT), Fertigung und Tourismus.

Die Ankündigung, die einen neuen Meilenstein darstellt, erfolgte am Rande eines strategischen Besuchs in Singapur, der von Ihrer Exzellenz Noor bint Ali Alkhulaif, Ministerin für nachhaltige Entwicklung und Chief Executive der Bahrain EDB, geleitet wurde. Neben einer Reihe von gezielten Investorentreffen richtete das Bahrain EDB eine exklusive Networking-Veranstaltung aus, um die Investorenlandschaft Bahrains und die regional wettbewerbsfähigen Betriebskosten zu präsentieren.

2024 war ein Rekordjahr für die Investitionsförderungsagentur des Inselstaates, die Direktinvestitionen von insgesamt über 1,8 Milliarden USD aus globalen Märkten anziehen konnte. Der größte Teil der ausländischen Investitionen mit einem Wert von 234 Millionen USD (13 %) stammte aus Singapur. Dies unterstreicht das solide Wertangebot für internationale Investoren; Bahrain hat sich als führendes Zielgebiet für Unternehmen etabliert, die in der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas (MENA) Fuß fassen wollen, die auf der Expansionsagenda internationaler Unternehmen steht.

Ihre Exzellenz Noor bint Ali Alkhulaif, Ministerin für nachhaltige Entwicklung und Chief Executive des Bahrain EDB, sagte: "Aufbauend auf den Synergien und gemeinsamen Investitionsmöglichkeiten zwischen unseren beiden Inselstaaten ist unsere solide zweijährige Pipeline an Investitionsprojekten ein Beweis für das Vertrauen, das Investoren aus Singapur in das innovationsfreundliche Umfeld Bahrains setzen. Wir vom Bahrain EDB werden uns auch weiterhin für ein straffes Investitions-Ökosystem einsetzen, das die Geschäftstätigkeit erleichtert und Wachstum und Skalierbarkeit fördert."

Die Regierung von Bahrain ist für ihre Agilität und zukunftsorientierte Gesetzgebung bekannt, wobei der Schwerpunkt auf der Sicherung von Talenten für die Zukunft liegt. Sie investiert taktisch in die digitale Transformation, in wegweisende strategische Projekte und in die Weiterbildung ihrer hochqualifizierten zweisprachigen Arbeitskräfte. Um die globale Talentlücke wirksam zu schließen, werden die lokalen Arbeitskräfte mithilfe von staatlichen Zuschüssen und subventionierten Programmen kontinuierlich weitergebildet.

Aus diesen Gründen haben führende Akteure wie Citi und PwC Middle East ihre technischen Zentren und Dienstleistungszentren in Bahrain angesiedelt, um ihre globale Kundschaft zu bedienen. Zu den jüngsten Erfolgen in Singapur gehört die Singapore Gulf Bank (SGB) der Whampoa Group, die in Bahrain die erste digitale Bank mit einer Lizenz für Offshore-Firmen- und Krypto-Kunden gegründet hat. Die SGB zielt darauf ab, den reibungslosen Übergang zwischen digitalem und traditionellem Finanzwesen zu erleichtern, indem sie finanzielle Konnektivität zwischen der Asien- und der MENA-Region bietet. Ein weiterer Erfolg ist Crypto.com, das die erste Krypto-Kreditkarte des Golfkooperationsrats (GCC) eingeführt hat und plant, seine Präsenz in der Region auszuweiten.

Das Bahrain EDB, das über strategische Niederlassungen in den wichtigsten Märkten der Welt verfügt, berät in seinem Büro in Singapur Investoren und Unternehmen, die in Singapur ansässig sind und eine Verlagerung in neue Märkte erwägen. Mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot, das forschungsgestützte Markteinblicke und Brancheneinschätzungen umfasst, unterstützt das Bahrain EDB Investoren von Anfang bis Ende auf ihrem Weg und bietet maßgeschneiderte Nachsorgeleistungen zur Pflege langfristiger Partnerschaften.

Über das Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB)

Das Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) ist eine Agentur zur Investitionsförderung mit der übergreifenden Verantwortung, Investitionen in das Königreich anzuziehen und Initiativen zu unterstützen, die das Investitionsklima verbessern. Das Bahrain EDB arbeitet mit der Regierung und mit derzeitigen wie auch potenziellen Investoren zusammen, um ein attraktives Investitionsklima für Bahrain sicherzustellen, die wichtigsten Stärken zu kommunizieren und festzustellen, wo Chancen für weiteres Wirtschaftswachstum durch Investitionen bestehen.

Das Bahrain EDB konzentriert sich auf verschiedene Wirtschaftssektoren, die die Wettbewerbsvorteile von Bahrain nutzen und signifikante Investitionsmöglichkeiten bieten. Diese Sektoren umfassen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Logistik, ICT und Tourismus.

Für weitere Informationen zum Bahrain EDB besuchen Sie bitte www.bahrainedb.com

