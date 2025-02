Die HAMBORNER REIT AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 eine stabile Entwicklung ihrer Geschäftstätigkeit. Die Miet- und Pachterlöse stiegen um 2,0 Prozent auf 93,0 Millionen Euro, was hauptsächlich auf Objektzukäufe im Vorjahr sowie inflationsbedingte Mietanpassungen zurückzuführen ist. Auf vergleichbarer Basis erhöhten sich die Mieterlöse um 1,6 Prozent. Der operative Gewinn (FFO) ging allerdings um 5,5 Prozent auf 51,6 Millionen Euro zurück, bedingt durch höhere Aufwendungen für Instandhaltung, Personal und Verwaltung. Der Nettovermögenswert je Aktie reduzierte sich leicht um 2,3 Prozent auf 9,79 Euro. Trotz der Herausforderungen plant das Unternehmen, die Dividende stabil bei 0,48 Euro je Aktie zu halten.

Ausblick und strategische Neuausrichtung

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet HAMBORNER einen Rückgang der Miet- und Pachterlöse auf 87,5 bis 89,0 Millionen Euro, was hauptsächlich auf Immobilienverkäufe zurückzuführen ist. Der FFO soll auf 44,0 bis 46,0 Millionen Euro sinken, wobei erhöhte Instandhaltungs- und Personalkosten sowie Ausgaben für strategische Projekte ins Gewicht fallen. Im Rahmen der Portfoliooptimierung hat das Unternehmen bereits eine Büroimmobilie in Hamburg sowie das Haerder-Center in Lübeck veräußert und fokussiert sich künftig verstärkt auf Nahversorgungsimmobilien. Die EPRA-Leerstandsquote blieb mit 2,8 Prozent auf niedrigem Niveau, während die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit bei 5,8 Jahren liegt.

